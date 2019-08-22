Уведомление, которое трудно пропустить

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Что такое push уведомления?

Push уведомления — это небольшие всплывающие окна в браузере. Они позволяют информировать посетителей сайта о новостях, распродажах, статусе заказа и других важных событиях. Используйте уведомления для рекламы вашего бизнеса совершенно бесплатно, если у вашего сайта до 10 000 подписчиков!


Теперь разрешите получение уведомлений


Похоже, вы запретили получение уведомлений от sendpulse.com. Нажмите "разблокировать", чтобы увидеть пример push уведомления


Отлично! Пример push уведомления отобразился на вашем экране!

В популярных браузерах, на любом устройстве!

Web Push уведомления работают в браузерах Chrome, Firefox, Opera и Яндекс.Браузер на компьютерах и мобильных устройствах.

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Google Chrome

(Windows, Mac OS, Linux, Android)

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Firefox

(Windows, Mac OS, Linux)

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Opera

(Windows, Mac OS, Linux)

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Яндекс.Браузер

(Windows, Mac OS, Linux, Android)

И даже на смартфонах

Отправляйте мгновенные push уведомления на Android телефоны и другие портативные устройства. Оставайтесь на связи со своими клиентами, где бы они ни находились.

Удобный интерфейс сервиса

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Пользовательские запросы на подписку

Выберите внешний вид запроса подписки на push уведомления и укажите условие его показа:

  • Сразу после того, как посетитель откроет ваш сайт
  • После того, как посетитель проведет некоторое время на сайте
  • После клика на определенную ссылку или кнопку
webpush automations

Автоматизация web push

Создайте серию браузерных уведомлений для новых подписчиков или настройте автоматические сообщения, основанные на RSS-ленте.

Создать авторассылку

Профессиональные инструменты

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Персонализация и сегментация

Вы можете использовать дополнительные данные подписчиков в push уведомлениях. Вы также можете их сегментировать по местоположению или другим сведениям.

Узнать детальнее

Повысьте CTR своих web push сообщений, используя А/В тестирование!

Тестируйте разные версии сообщений, чтобы узнать, какая из них получит наибольший отклик у вашей аудитории!

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Группы

Тестовых групп

  • 2

  • 3

A
B
30%

Тестовая группа: 70% | Финальная рассылка: 30%

Преимущества web push

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Высокий уровень подписок

Посетители видят запрос на подписку, когда уже заинтересовались вашим сайтом.

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Высокий CTR

Ваши web push сообщения привлекают внимание подписчиков, какой бы другой сайт они ни просматривали в данный момент.

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Оффлайн уведомления

Пользователи увидят ваши сообщения, как только появятся онлайн.

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Возможность отправить бесплатно

Сервис web push уведомлений доступен бесплатно, если у вашего сайта до 10 000 подписчиков!

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Триггерные и массовые сообщения

Отправляйте push сообщения из вашего аккаунта или настройте автоматическую рассылку по срабатыванию определенного условия.

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API для разработчиков

Используйте наш API для настройки web push уведомлений, отправляйте email письма, push и SMS сообщения через единую платформу.

Монетизация сайтов

Зарабатывайте на отправке рекламных web push

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Web push уведомления — это универсальный формат рекламы, который подходит для любого бизнеса. Сообщения подбираются индивидуально для каждого пользователя и отправляются с географической привязкой.

Подробнее

Как настроить push уведомления

Настроить push уведомления очень просто — добавьте строку кода на сайт и ждите подписчиков!

arrow down setup code
arrow up allow notifications
developer api

API для разработчиков

Используйте наш REST API для интеграции и настройки web push уведомлений в вашей CMS, CRM или другой системе.

Вы можете автоматически отправлять персонализированные web push сообщения вашим клиентам из системы, которую вы уже используете.

Ознакомьтесь с API документацией

FAQ

Web push уведомления это отличный способ коммуникации с вашей аудиторией. С их помощью вы можете делиться новостями, постами, анонсами, после того как пользователи подпишутся. По сути, web push уведомления возвращают пользователей, которые однажды посетили ваш сайт и подписались, обратно к вам. Читайте больше о пользе web push уведомлений по ссылке.

Когда пользователи посещают ваш сайт, они могут дать разрешение на отправку web push уведомлений во всплывающем окне. Для того, чтобы начать собирать подписчиков, нужно просто сгенерировать js код в SendPulse и добавить его на ваш сайт. По ссылке вы найдете инструкцию, как это сделать.

Отправка web push уведомлений довольно проста — напишите нужное сообщение, добавьте кнопку с призывом к действию, броскую картинку — и готово. По ссылке вы найдете инструкцию по созданию web push уведомлений.

Отличные новости — если ваша база меньше 10,000 подписчиков, вы можете отправлять web push уведомления бесплатно. Если же вы работаете с большей аудиторией, выбирайте платный тариф, который предлагает и больше функций по сравнению с бесплатным. Цена платного тарифа зависит от числа подписчиков. Узнайте детали о тарифах на web push уведомления по ссылке.

Узнайте больше о web push уведомлениях

Отправляйте уведомления бесплатно, если у сайта до 10 000 подписчиков!