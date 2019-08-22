Все каналы общения с клиентами на одной платформе
Используйте различные типы рассылок, чтобы подписчики получали сообщения через удобный для них канал
Все инструменты для вашего email маркетинга
Собирайте базу подписчиков, создавайте красивый дизайн писем и настраивайте автоматизацию рассылок.
Блочный конструктор писем
Создайте респонсивный макет письма без знаний HTML, перемещая нужные блоки в шаблон
Адаптивные письма
Email рассылки, созданные в редакторе, выглядят одинаково хорошо на разных устройствах и экранах с любым разрешением.
130+ бесплатных шаблонов
Среди доступных шаблонов вы найдете макет под любое событие или нужный вид деятельности.
Триггерные рассылки
Взращивайте лидов, сопровождайте и удерживайте клиентов на разных этапах воронки
Простая автоматизация сложных цепочек
C помощью Automation 360 вы можете настроить триггерные цепочки сообщений из email, web push и SMS в зависимости от действий пользователя.
Отправка письма по срабатыванию события
Подтверждение регистрации, уведомление о брошенной корзине, напоминание о старте вебинара, письмо с просьбой оставить отзыв после покупки — эти и и многие другие виды триггерных писем вы сможете настроить в Automation 360.
Формы подписки для роста базы подписчиков
Разместите форму подписки на своем сайте, чтобы собирать электронные адреса и другую информацию о подписчиках. С помощью конструктора форм настраивайте всплывающее окно, встроенную или плавающую форму. В нее можно добавить нужное количество полей, изображение и кнопку.Подробнее о формах →
Настраивайте мессенджер-маркетинг для вашего бизнеса
Создавайте чат-ботов для автоответов и отправляйте персональные и промо‑рассылки в мессенджеры
Чат-бот Facebook
Используйте для автоответов, массовых и персональных рассылок в Facebook Messenger.
Чат-бот Telegram
Создавайте ботов, которые информируют, консультируют и продают товары.
Viber
Активируйте имя отправителя и рассылайте сообщения пользователям Viber. Сообщение может содержать картинку и быть в 6 раз длиннее, чем SMS.
Оповещение через Web Push и SMS
Web push уведомления
Доставляйте уведомления в браузеры Chrome, Firefox и Opera бесплатно, если у вашего сайта до 10 000 подписчиков. Используйте функции персонализации и сегментации, а также автоматизируйте отправку на основе RSS.Отправить web push
SMS рассылки
Отправляйте пользователям сообщения на более 1 000 мобильных операторов в более чем 200 стран. Используйте автоматизацию, чтобы настроить отправку SMS в цепочке с email и web push сообщениями.Отправить SMS
Больше возможностей для развития вашего бизнеса
Сегментация
Повышайте эффективность рассылок, разделяя аудиторию по интересам, месту проживания, полу и другим критериям.Подробнее
A/B тестирование
Тестируйте тему письма, имя отправителя, заголовки, текст, цвет кнопок и другие элементы для лучших результатов вашей кампании.Подробнее
Рассылка по непрочитанным
Отправляйте повторное письмо с новой темой и в другое время тем, кто не открыл ваше первое письмо.Подробнее
Система рекомендаций
Улучшайте доставляемость рассылки, используя подсказки специальной системы рекомендаций.Подробнее
Распределение прав доступа
Работайте над рассылками в команде, предоставляя и ограничивая сотрудникам доступ к определенным функциям.Подробнее
API
Интегрируйте возможности сервиса в личный проект с помощью детальной документации для разработчиков.Подробнее
Используйте интеграции, чтобы внедрить функции SendPulse в свои проекты
Автоматизируйте передачу данных, отправляйте рассылки напрямую из своего проекта и отслеживайте статистику. Ознакомьтесь со списком CRM, СMS и eСommerce систем, с которыми вы можете настроить интеграцию в SendPulse.Более 40 интеграций Документация API
FAQ
Что такое автоматизация маркетинга?
Это набор инструментов для коммуникации с аудиторией. В SendPulse вы можете создавать автоматические email рассылки, чат-боты, SMS рассылки и web push уведомления — все, что нужно для автоматизации маркетинга. Читайте более развернутое определение автоматизации маркетинга в нашем глоссарии.
Какие преимущества автоматизации маркетинга?
Автоматизация маркетинга помогает упростить покупки, розыгрыши, онбординг и другие процессы. Вам достаточно будет настроить автоматизацию нужных сценариев один раз, после чего система будет работать сама.
Как начать автоматизировать маркетинг?
Определитесь с целями, которые планируете достичь с помощью автоматизации маркетинга. Затем выберите подходящие каналы продаж и осваивайте их один за другим. Ознакомьтесь со всеми возможностями, которые SendPulse предоставляет для автоматизации маркетинга.
Сколько стоит автоматизация маркетинга?
Стоимость зависит от выбора инструментов и количества клиентов в вашей базе подписчиков. Посмотрите страницу цен, чтобы выбрать подходящий тариф.
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