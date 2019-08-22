Все каналы общения с клиентами на одной платформе

Используйте различные типы рассылок, чтобы подписчики получали сообщения через удобный для них канал

Email рассылки

Email рассылки

Маркетинговые рассылки и транзакционные сообщения
SMS рассылки

SMS рассылки

Сообщения об акциях, скидках или подтверждении покупок
Мессенджеры

Мессенджеры

Чат-боты и рассылки через мессенджеры
Web push

Web push

Мгновенные уведомления в браузер подписчиков

Все инструменты для вашего email маркетинга

Собирайте базу подписчиков, создавайте красивый дизайн писем и настраивайте автоматизацию рассылок.

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Блочный конструктор писем

Создайте респонсивный макет письма без знаний HTML, перемещая нужные блоки в шаблон

Адаптивные письма

Адаптивные письма

Email рассылки, созданные в редакторе, выглядят одинаково хорошо на разных устройствах и экранах с любым разрешением.

130+ бесплатных шаблонов

130+ бесплатных шаблонов

Среди доступных шаблонов вы найдете макет под любое событие или нужный вид деятельности.

Узнать подробнее →
Триггерные рассылки

Триггерные рассылки

Взращивайте лидов, сопровождайте и удерживайте клиентов на разных этапах воронки

Простая автоматизация сложных цепочек

Простая автоматизация сложных цепочек

C помощью Automation 360 вы можете настроить триггерные цепочки сообщений из email, web push и SMS в зависимости от действий пользователя.

Отправка письма по срабатыванию события

Отправка письма по срабатыванию события

Подтверждение регистрации, уведомление о брошенной корзине, напоминание о старте вебинара, письмо с просьбой оставить отзыв после покупки — эти и и многие другие виды триггерных писем вы сможете настроить в Automation 360.

Как это работает?
Формы подписки для роста базы подписчиков Изображение 3

Формы подписки для роста базы подписчиков

Разместите форму подписки на своем сайте, чтобы собирать электронные адреса и другую информацию о подписчиках. С помощью конструктора форм настраивайте всплывающее окно, встроенную или плавающую форму. В нее можно добавить нужное количество полей, изображение и кнопку.

Подробнее о формах →

Настраивайте мессенджер-маркетинг для вашего бизнеса

Создавайте чат-ботов для автоответов и отправляйте персональные и промо‑рассылки в мессенджеры

Чат-бот Facebook

Чат-бот Facebook

Используйте для автоответов, массовых и персональных рассылок в Facebook Messenger.

Чат-бот Telegram

Чат-бот Telegram

Создавайте ботов, которые информируют, консультируют и продают товары.

Viber

Viber

Активируйте имя отправителя и рассылайте сообщения пользователям Viber. Сообщение может содержать картинку и быть в 6 раз длиннее, чем SMS.

Оповещение через Web Push и SMS

Web push уведомления Изображение 1 Web push уведомления Изображение 2

Web push уведомления

Доставляйте уведомления в браузеры Chrome, Firefox и Opera бесплатно, если у вашего сайта до 10 000 подписчиков. Используйте функции персонализации и сегментации, а также автоматизируйте отправку на основе RSS.

Отправить web push
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SMS рассылки

Отправляйте пользователям сообщения на более 1 000 мобильных операторов в более чем 200 стран. Используйте автоматизацию, чтобы настроить отправку SMS в цепочке с email и web push сообщениями.

Отправить SMS

Больше возможностей для развития вашего бизнеса

Сегментация

Повышайте эффективность рассылок, разделяя аудиторию по интересам, месту проживания, полу и другим критериям.

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A/B тестирование

Тестируйте тему письма, имя отправителя, заголовки, текст, цвет кнопок и другие элементы для лучших результатов вашей кампании.

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Рассылка по непрочитанным

Отправляйте повторное письмо с новой темой и в другое время тем, кто не открыл ваше первое письмо.

Подробнее

Статистика

Повышайте эффективность рассылок на основе открытий, кликов и других данных.

Подробнее

AMP письма

Создавайте интерактивные рассылки с помощью технологии AMP4Email.

Подробнее

Система рекомендаций

Улучшайте доставляемость рассылки, используя подсказки специальной системы рекомендаций.

Подробнее

Распределение прав доступа

Работайте над рассылками в команде, предоставляя и ограничивая сотрудникам доступ к определенным функциям.

Подробнее

API

Интегрируйте возможности сервиса в личный проект с помощью детальной документации для разработчиков.

Подробнее

Персонализация

Создавайте один шаблон, но отправляйте разные письма своим подписчикам благодаря подстановке их персональных данных.

Подробнее
Все возможности

Используйте интеграции, чтобы внедрить функции SendPulse в свои проекты

Автоматизируйте передачу данных, отправляйте рассылки напрямую из своего проекта и отслеживайте статистику. Ознакомьтесь со списком CRM, СMS и eСommerce систем, с которыми вы можете настроить интеграцию в SendPulse.

Более 40 интеграций Документация API
Используйте интеграции, чтобы внедрить функции SendPulse в свои проекты

FAQ

Это набор инструментов для коммуникации с аудиторией. В SendPulse вы можете создавать автоматические email рассылки, чат-боты, SMS рассылки и web push уведомления — все, что нужно для автоматизации маркетинга. Читайте более развернутое определение автоматизации маркетинга в нашем глоссарии.

Автоматизация маркетинга помогает упростить покупки, розыгрыши, онбординг и другие процессы. Вам достаточно будет настроить автоматизацию нужных сценариев один раз, после чего система будет работать сама.

Определитесь с целями, которые планируете достичь с помощью автоматизации маркетинга. Затем выберите подходящие каналы продаж и осваивайте их один за другим. Ознакомьтесь со всеми возможностями, которые SendPulse предоставляет для автоматизации маркетинга.

Стоимость зависит от выбора инструментов и количества клиентов в вашей базе подписчиков. Посмотрите страницу цен, чтобы выбрать подходящий тариф.

Наши клиенты

Нам доверяют более 1 300 000 пользователей

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Вебинары Академии SendPulse

Масштабирование онлайн-проектов

Старт вебинара: 3 декабря в 15:00 Киев / 16:00 Москва
Евгения Бородина

Евгения Бородина

маркетинг-продюсер и консультант онлайн-школ

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Мы позаботимся о технической стороне рассылок,
чтобы вы могли сосредоточиться на общении с клиентами