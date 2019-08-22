Отправка письма по срабатыванию события

Подтверждение регистрации, уведомление о брошенной корзине, напоминание о старте вебинара, письмо с просьбой оставить отзыв после покупки — эти и и многие другие виды триггерных писем вы сможете настроить в Automation 360.